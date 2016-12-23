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BMGK, Güney Sudan'a silah ambargosu tasarısını reddetti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), etnik çatışmaların yaşandığı Güney Sudan'a silah ambargosu uygulanmasını talep eden karar tasarısını reddetti. ABD tarafından BMGK'ya sunulan ve bugün oylanan...

BMGK, Güney Sudan'a silah ambargosu tasarısını reddetti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), etnik çatışmaların yaşandığı Güney Sudan'a silah ambargosu uygulanmasını talep eden karar tasarısını reddetti.

ABD tarafından BMGK'ya sunulan ve bugün oylanan Güney Sudan'a silah ambargosu uygulanmasını talep eden karar tasarısı, yeterli "evet" oyu" alamadığı için kabul edilmedi.

Oylamada 7 ülke evet oyu kullanırken, Japonya, Rusya, Çin, Angola, Malezya, Venezuela, Mısır ve Senegal çekimser kaldı. Karar tasarısının kabul edilmesi için BMGK'nın beş daimi üyesi ABD, İngiltere Çin, Rusya ve Fransa'nın kararı veto etmemesi ve evet oy sayısının 9'a ulaşması gerekiyor.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, kararın reddedilmesinin ardından yaptığı açıklamada, kararı desteklemeyen konsey üyelerinin "büyük bir kumar oynadığını", ülke felakete sürüklenirse bunun bedelini Güney Sudan halkının ödemek zorunda kalacağını söyledi.

BM ise kanlı çatışmaların yaşandığı dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan'a silah ambargosu uygulanmazsa soykırım yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılmıştı. Anlaşmaya uygun kurulan geçici ulusal hükümet, 28 Nisan'da göreve başlamıştı.




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BMGKGüney Sudan
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