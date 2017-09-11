BMGK Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımları oylayacak

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), nükleer programı ve füze denemeleri nedeniyle Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımlar içeren karar tasarısını bugün oylayacak.

BMGK'nin eylül ayı dönem başkanlığını yürüten Etiyopya'nın BM Daimi Temsilciliğince yapılan açıklamada, ABD tarafından hazırlanan karar tasarısının bugün oylamaya sunulacağı belirtildi.

Tasarının TSİ 19.00'da oylanması bekleniyor.

ABD, Kuzey Kore'nin 3 Eylül'de 2006'dan bu yana en güçlü nükleer denemesini yapmasının ardından, BMGK üyesi ülkelere yeni bir karar tasarısı göndererek petrol ambargosu, bu ülkenin lideri Kim Jong-un'un yurt dışındaki mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi, tekstil ihracatının ve Kuzey Koreli işçilerin yurt dışında çalışmasının yasaklanması talebinde bulunmuştu.

Tasarının revize edilmiş halinde ise petrol ambargosu, Kim Jong-un'a seyahat yasağı getirilmesi ve yurt dışındaki mal varlıklarının dondurulması maddeleri bulunmuyor. Taslak metinde "kondensat" olarak bilinen hafif petrol cinsi ve doğalgaz sıvılarının satışının yasaklanması başlıklarına yer verildi.

Tasarı, Kuzey Kore'nin en büyük ikinci gelir kaynağı tekstil ihracatına da yasak getirilmesini içeriyor.

Yeni yaptırımların kabul edilmesi için BMGK daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın veto hakkını kullanmaması ve 15 üyeden en az 9'unun tasarı lehinde oy vermesi gerekiyor.

Kuzey Kore'nin nükleer programına karşı çıkıp füze denemelerini kınayan Rusya'nın ise yeni tasarı karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği henüz netleşmedi.