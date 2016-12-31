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BMGK, Suriye'de ateşkesin desteklenmesi kararı aldı

- Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'de şiddeti sona erdirme ve siyasi görüşmeleri hızlandırmaya yönelik çabalarını destekleyen karar, BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi

BMGK, Suriye'de ateşkesin desteklenmesi kararı aldı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'de şiddeti sona erdirme ve siyasi görüşmeleri hızlandırmaya yönelik çabalarını destekleyen karar, BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

BMGK, Suriye'de yürürlüğe giren ateşkes mutabakatını kapalı oturumda görüştükten sonra Rusya ve Türkiye tarafından Konsey'e sunulan karar tasarısını oyladı.

Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'de şiddeti sona erdirme ve siyasi görüşmeleri hızlandırmaya yönelik çabalarını destekleyen karar, BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Karar, ayrıca ülke geneline "acilen, güvenli ve engelsiz" insani yardım ulaştırılmasını ve ocak ayının sonlarına doğru rejim ve muhalifler arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'da, BM'nin kolaylaştırıcılığında müzakerelerin başlamasını talep ediyor.


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AteşkesBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)KararSuriye
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