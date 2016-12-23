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BMGK'da İsrail karar tasarısı kabul edildi

- BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, ABD'nin ilk defa çekimser oy kullanmasının ardından kabul edildi

BMGK'da İsrail karar tasarısı kabul edildi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD'in ilk kez çekimser oy kullanılması ile kabul edildi.

Mısır tarafından çarşamba günü BMGK'ya sunulan daha sonra yine Mısır'ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu sefer karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından BMGK'ya getirilerek oylandı.

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edildi.

Şimdiye kadar BMGK'da İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ve 2011'de İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan karar tasarısını veto eden ABD, ilk defa çekimser oy kullandı.


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