Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

BMGK'da İsrail oylamasının ertelenmesi

- Arap Bakanlar Komitesi, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını kapsayan tasarının oylanmasının ertelenmesiyle ilgili olağanüstü toplandı

BMGK'da İsrail oylamasının ertelenmesi

KAHİRE (AA) - Filistin meselesiyle ilgilenen Arap Bakanlar Komitesinin, Mısır'ın başkenti Kahire'de, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) İsrail ile ilgili karar tasarısının oylanmasının ertelenmesi gündemiyle olağanüstü toplandığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin başkanlık ettiği ve Filistin, Ürdün ve Fas'ın Kahire büyükelçileri ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın katıldığı toplantıda Mısır'ın, İsrail'in Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar tasarısının oylanmasının ertelenmesi talebinde bulunması değerlendirildi.

Toplantıda, karar tasarısının oylama tarihinin belirlenmesiyle ilgili bir karar alınıp alınmayacağı henüz netleşmedi. Mısır'ın bu talepte bulunma nedeninin toplantı sonrası açıklanması bekleniyor.

Karar tasarısını önceki gün BMGK'ya taşıyan Mısır, dün de tasarının istişare edilmesi için oylamanın ertelenmesi talebinde bulunmuştu. Taslak metinde İsrail'den işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurması isteniyordu.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Arap Bakanlar KomitesiBMGKMısır
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.