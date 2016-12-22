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BMGK'da İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetleri oylanacak

- İsrail'in, Doğu Kudüs dahil işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar tasarısı oylamaya sunulacak

BMGK'da İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetleri oylanacak

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - İsrail'in Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) oylanacak.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine son vermesi istenen karar tasarısı bugün yerel saatle 15.00'te (TSİ 23.00) BMGK'da oylamaya sunulacak.

Konseyde oylanacak taslak metinde, "İsrail'in, yerleşim birimlerinin hiçbir yasal bir geçerlilik taşımadığı, uluslararası hukuku alenen ihlal ettiği, iki devletli çözüme ve adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşılmasının önünde büyük bir engel teşkil ettiği" belirtildi.

Şimdiye kadar BMGK'da İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ancak yasa dışı yerleşim birimlerini de eleştiren ABD'nin, Başkan Barack Obama'nın görev süresinin sonuna doğru nasıl bir adım atacağı ise merak ediliyor.

ABD, 2011 yılında BMGK'da İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan karar tasarısını veto etmişti.

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BMGKIsrailYssadışı Yerleşim Faaliyetleri
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