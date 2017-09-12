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BMGK'dan Kuzey Kore'ye yeni ekonomik yaptırımlar

- Nükleer programını sürdüren Kuzey Kore'ye rafine petrol satışına sınırlama getiren, doğalgaz ve en büyük ikinci gelir kaynağı tekstil ihracatına ambargo uygulanmasını talep eden BMGK karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi

BMGK'dan Kuzey Kore'ye yeni ekonomik yaptırımlar

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), nükleer programını ve balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye şimdiye kadarki "en sert yaptırımları" talep eden karar tasarısını onayladı.

Kuzey Kore'nin 3 Eylül'de 2006 yılından bu yana en güçlü nükleer denemesini yapmasının ardından ABD tarafından hazırlanan ve Pyongyang'a yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını isteyen karar tasarısı BMGK'da oylamaya sunuldu.

Nükleer programını sürdüren Kuzey Kore'ye rafine petrol satışına sınırlama getiren, doğalgaz ve en büyük ikinci gelir kaynağı tekstil ihracatına ambargo uygulanmasını talep eden tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

Böylece BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar içeren 9'uncu kararı onaylamış oldu.

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