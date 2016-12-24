BMGK'de İsrail tasarısının kabul edilmesi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararın, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), ABD'nin ilk kez çekimser oy kullanması üzerine kabul edilmesine ilişkin, "ABD, İsrail'e 50 yıldır devam eden yerleşim faaliyetlerini durdurması gerektiği mesajını gönderiyor." dedi.

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK'de kabul edildi. Kararda, İsrail'in yerleşim faaliyetlerinin "hiçbir yasal geçerliliği olmadığı ve uluslararası hukuku alenen ihlal ettiği" belirtildi.

Oylamanın ardından karara ilişkin açıklama yapan Power, İsrail'in yerleşim birimlerinin sayısının arttığını ve bu durumun İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözümü tehlikeye attığını belirterek, "ABD, İsrail'in 50 yıldır devam eden yerleşim faaliyetlerinin durması gerektiği mesajını gönderiyor." dedi.

-Filistin'den BMGK'ye teşekkür

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise konseye teşekkür ederek, kararın barış görüşmelerine katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Mansur, "Karar, iki devletli çözümün korunması ve barış ve umudun canlandırılmasında son çaba olarak görülebilir." ifadesini kullandı.

-İsrail'den tepki

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise ABD'nin çekimser oy kullanmasına tepki gösterdi.

Danon, "İsrail'in en büyük müttefikinden (ABD) paylaştığımız değerlere uygun hareket etmesini ve bu utanç verici kararı veto etmesini beklerdik." dedi.

Kararın veto edilmesi çağrısında bulunan ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e destek verdi.

Trump, "BM'ye gelince, 20 Ocak'tan sonra işler farklı olacak." ifadesini kullandı.

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Trump, 20 Ocak'ta görevi Obama'dan devralacak.

- BM kararı memnuniyetle karşıladı

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ise İsrail'in Filistin'deki yasa dışı faaliyetlerine son vermesini talep eden kararın memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Kararın, önemli bir adım olduğunu ifade eden Ban, İsrailli ve Filistinli liderlere, müzakerelere dönülmesi için uluslararası toplumla çalışmaları çağrısında bulundu.





