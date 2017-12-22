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BMGK'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar

- Konsey, oy birliğiyle Kuzey Kore ekonomisini hedef alan yeni yaptırımlara imza attı

BMGK'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar

NEW YORK (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), kıtalararası balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye oy birliğiyle yeni yaptırımlar getirdiği bildirildi.

BM'den yapılan yazılı açıklamada, yeni yaptırımların özellikle Pyongyang ekonomisini hedef aldığı ve yaptırımlarla ekonomik alanı giderek daralan ülkenin füze denemelerinden vazgeçmesi için çalışıldığı kaydedildi.

BMGK'de Çin ve Rusya'nın da desteğiyle kabul edilen karara göre, Kuzey Kore'ye ihraç edilen rafine petrol ürünlerinin yüzde 90'ının bloke edilmesi ve yurt dışında çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının 24 ay içerisinde ülkeye dönmesi öngörülüyor.

Aynı kararda, Kuzey Kore'ye ihraç edilen ham petrolün yıllık sınırının 4 milyon varile çekilmesi konusunda da mutabık kalındı.

Oylamanın ardından açıklama yapan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "oylamanın Pyongyang yönetimine çok açık bir mesaj gönderdiğini" dile getirdi.

Kore Yarımadası ve Japonya, Kuzey Kore'nin füze denemeleriyle sık sık gündeme geliyor. Pyongyang yönetimi, BMGK'nin aldığı yaptırım kararlarına rağmen nükleer ve füze programını devam ettiriyor. Kuzey Kore en son 29 Kasım'da yaptığı kıtalar arası balistik füze denemesiyle uluslararası toplumun tepkisini çekmişti.

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