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“BMGK’nın kararı tarihi bir karar”

-Kudüs Alimler ve Davetçiler Heyeti, BMGK’da İsrail’in Yahudi yerleşim birimlerinin durdurulması kararının kabul edilmesini “Tarihi bir karar” olarak niteledi

“BMGK’nın kararı tarihi bir karar”

KUDÜS (AA) - Kudüs Alimler ve Davetçiler Heyeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararın kabul edilmesini “Tarihi bir karar.” olarak değerlendirdi.

Eski Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri’nin başkanlığındaki heyetin yaptığı yazılı açıklamada, “BMGK'da, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararın geç de olsa kabul edilmesi, cesurca bir plandır. Doğru yönde alınmış tarihi bir karardır.” ifadelerine yer verildi.

Heyet, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden söz konusu kararın eyleme dönüşerek İsrail’in ihlallerinin durdurulması çağrısı yaptı.

Yahudi yerleşim birimlerinin işgalin bir tezahürü olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “İşgal ve işgalin tezahürünün, onlarca yıldır zalim işgalden çeken Filistin halkının hayatındaki yerine son verilmelidir. Şimdi Filistin halkının bu işgalden kurtulma vaktidir.” denildi.

BMGK'da İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla kabul edilmişti.

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BMGKFilistinIsrailKudüs Alimler Ve Davetçiler Heyeti
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