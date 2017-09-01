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"BM'nin gücü Arakan'daki zulmü durdurmaya yeter"

- Başbakan Yardımcısı Akdağ: - "Dünyanın, Birleşmiş Milletlerin (BM) gücü Arakan'daki zulmü durdurmaya yeter. Önemli olan hassasiyetle davranmaktır, insanlığı unutmamaktır" - "Bayram günleri sevinçli olmak istiyoruz ama gerçekten buruk bir bayram geçiriyoruz. Arakan'daki kardeşlerimize yapılan zulüm, bütün Müslümanlar için bu kurban bayramını buruk hale getirmiştir"

ERZURUM (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Dünyanın, Birleşmiş Milletlerin (BM) gücü Arakan'daki zulmü durdurmaya yeter. Önemli olan hassasiyetle davranmaktır, insanlığı unutmamaktır." dedi.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ile kentteki tarihi Ulu Cami'de bayram namazını kılan Akdağ, hutbe okunmasının ardından camide düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Beraberindekilerle vatandaşların bayramını kutlayarak, kısa bir süre sohbet eden Akdağ, cami çıkışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın Türkiye'ye ve İslam alemine hayırlar getirmesi dileklerinde bulundu.

Akdağ, şöyle konuştu:

"Bayram günleri sevinçli olmak istiyoruz ama gerçekten buruk bir bayram geçiriyoruz. Arakan'daki kardeşlerimize yapılan zulüm, bütün Müslümanlar için bu kurban bayramını buruk hale getirmiştir. Buradan Erzurum'dan bir kere daha dünyaya seslenmek istiyorum. Bu zulüm durdurulmalıdır. Dünyanın, Birleşmiş Milletlerin (BM) gücü Arakan'da ki zulmü durdurmaya yeter. Önemli olan hassasiyetle davranmaktır, insanlığı unutmamaktır. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa, bu bayramda inşallah bu mazlumların acısı dinsin."

Akdağ, bayramda gazileri ve şehit ailelerini ziyaret edeceğini belirterek, "İnşallah milletçe önümüze bakacağız. Bütün mazlum milletlerin İslam aleminin gözünü diktiği ülke Türkiye'dir. Güçlü olacağız ki inşallah İslam alemi de böyle Kurban Bayramı vesilesiyle güçlü hale gelsin." ifadesini kullandı.

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ArakanErzurumKurban BayramıRecep Akdağ
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