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"BM'nin kararı Filistin meselesinin haklılığını ispatlayan bir zaferdir"

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Kudüs tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin, "BM'nin Kudüs'le ilgili kararı, Filistin meselesinin haklılığını ispatlayan bir zaferdir."...

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Kudüs tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin, "BM'nin Kudüs'le ilgili kararı, Filistin meselesinin haklılığını ispatlayan bir zaferdir." dedi.

Avn, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulunda 128 ülkenin desteğiyle kabul edilen Kudüs tasarısını memnuniyetle karşıladığını belirterek, tasarıyı Filistin meselesi için bir zafer olarak tanımladı.

"Bu meşru kararı uluslararası alanda savunmalı ve tek taraflı önlemler alarak bu kararla zıt duruma düşmemeliyiz" ifadeleriyle birlik olma çağrısında bulunan Avn, ABD'nin Kudüs kararını kınayarak, bu kararın uluslararası birlikteliği bozduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Kudüs tasarısına destek verecek ülkeleri "maddi yardımları kesmekle" tehdit etmişti.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, dün BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen yapılan oylamada 9'a karşı 128 oyla kabul edildi, oylamada 35 ülke ise çekimser kaldı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.


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