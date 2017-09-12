"BM'nin Kıbrıs konusundaki raporunun açıklanmasını bekliyoruz"

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekteri Antonio Guterres’in Kıbrıs konusundaki raporunun açıklanmasını beklediklerini belirterek “Bu raporun durumu somut şekilde yansıtması en büyük beklentimiz." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Siber'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Siber, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı BM parametreleri temelinde arzulanan çözüme ulaşılamadığını vurgulayarak Kıbrıs Türk toplumunun varlığının dünya tarafından saygı görmesi, izolasyonların ve ambargoların kalkması için faaliyette olunması gerektiğini dile getirdi.

Siber, BM Genel Sekteri Guterres’in Kıbrıs konusundaki raporunun açıklanmasını beklediklerini belirterek "Bu raporun durumu somut şekilde yansıtması en büyük beklentimiz." diye konuştu.

Bu konudaki somut gerçeklerin Cumhurbaşkanı Akıncı, siyasi parti başkanları, bağımsız gözlemciler ve kendisi tarafından defalarca dile getirildiğine vurgu yapan Siber, şunları kaydetti:

"Rum tarafında şu andaki statünün devam etmesi yönündeki düşüncüler ağır basıyor. Hepimizde bu görüş hakim. Dolayısıyla Birleşmiş Milletlerin raporu bizim için çok önemli. Bizim toplumsal bir varlığımız var. Toplum, halk yığını demek değil. Toplum, demokrasisi, yargısı, parlamenter sistemi ve seçimleriyle bir yapıdır. Birleşmiş Milletlerin bu yapının varlığına saygı göstermesi, bizimle toplum düzeyinde kurumsal ilişki kurması gerek. Çünkü böyle davranılarak diğer toplumun hiçbir ortaklıkta veya çözümde bizi siyasi eşit olarak görmemesine çanak tutuluyor.”

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından Mayıs 2015'te yeniden başlatılan müzakereler kapsamında temmuz ayında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.

Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği" , "Mülkiyet" , "Yönetim-Güç Paylaşımı" , "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.



