Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC TFF
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

BM'nin Kudüs kararı

- BBP Genel Başkanı Destici: - "ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden yanlı kararını hükümsüz kılacak tasarıya 'evet' diyen BM genel kurulunun 128 üyesine hakkaniyetli ve onurlu duruşları için teşekkür ediyoruz"

BM'nin Kudüs kararı

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden yanlı kararını hükümsüz kılacak tasarıya 'evet' diyen BM genel kurulunun 128 üyesine hakkaniyetli ve onurlu duruşları için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilmesini alkışladıklarını belirtti.

"ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden yanlı kararını hükümsüz kılacak tasarıya 'evet' diyen BM genel kurulunun 128 üyesine hakkaniyetli ve onurlu duruşları için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullanan Destici, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu 128 onurlu ülke bu kararları ile sadece Kudüs'te, Filistin'de barışın bozulmasına değil dünya barışını da bozacak olan bu fitne ve zorba girişime karşı olduğunu, ABD'nin tüm tehdit ve baskılarına rağmen cesurca göstermiştir. Bu süreçte kararlı duruşunu önce İslam İşbirliği Teşkilatı'nı İstanbul'da toplayarak daha sonra da konuyu BM genel kuruluna taşıyarak bu sonucun çıkmasında önemli katkı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanına, Dışişleri Bakanına, devletimizin yetkililerine ve emeği geçen tüm ülke temsilcilerine müteşekkiriz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5