BM'nin Kudüs kararı

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden yanlı kararını hükümsüz kılacak tasarıya 'evet' diyen BM genel kurulunun 128 üyesine hakkaniyetli ve onurlu duruşları için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilmesini alkışladıklarını belirtti.

"ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden yanlı kararını hükümsüz kılacak tasarıya 'evet' diyen BM genel kurulunun 128 üyesine hakkaniyetli ve onurlu duruşları için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullanan Destici, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu 128 onurlu ülke bu kararları ile sadece Kudüs'te, Filistin'de barışın bozulmasına değil dünya barışını da bozacak olan bu fitne ve zorba girişime karşı olduğunu, ABD'nin tüm tehdit ve baskılarına rağmen cesurca göstermiştir. Bu süreçte kararlı duruşunu önce İslam İşbirliği Teşkilatı'nı İstanbul'da toplayarak daha sonra da konuyu BM genel kuruluna taşıyarak bu sonucun çıkmasında önemli katkı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanına, Dışişleri Bakanına, devletimizin yetkililerine ve emeği geçen tüm ülke temsilcilerine müteşekkiriz."