BM'nin Kudüs kararına tepkiler

KÖLN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki olarak sunulan karar tasarısının 128 oyla kabul edilmesi, Avrupa'daki Türk sivil toplum kurululuşlarınca memnuniyetle karşılandı.

Genel merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün, yaptığı yazılı açıklamada "Genel Kurul'da güçlü olanın arzusuna göre değil akla uygun olan karar alınmıştır. Oylamanın neticesini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Ergün, kararın birçok açıdan sevindirici olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"İlk olarak, bu karar uluslararası toplumun ABD ve İsrail hükümetlerinin yürüttükleri politikaya karşı çok açık ve net bir karşı duruş mahiyetindedir. Her iki taraf da artık hukuk çerçevesi içerisinde hareket etmeli, günübirlik hesaplardan uzak, sorumlu bir politika izlemelidir. Diğer ülkeleri finansal tehditlerle yıldırmaya çalışma hamlesi hazin bir şekilde başarısızlığa uğramıştır. Bu çok önemli ve ümit verici bir husustur, zira bu sefer güçlü olanın değil hukuk ve aklın dediği olmuştur. İsrail ve ABD hükümetlerinin Kudüs meselesinde oldu bittiye getirip kabul ettirmeye çalıştıkları bu uygulama, bölgenin huzuruna hizmet etmemekle birlikte, tam aksine çatışmaların sertleşmesine sebep olacaktır."

Uluslararası toplumun, "ben yaptım oldu" zihniyetinin ürünü tek taraflı dayatmalarla Filistin ve İsrail arasındaki çatışmaların sonlandırılamayacağını vurgulamasının oylamanın bir diğer önemli sonucu olduğuna işaret eden Ergün, şunları kaydetti:

"Bu sebeple, genel kurulda lehte oy kullanarak ABD Hükümeti’nin tek taraflı dayatmasına hayır diyen bütün ülkeler teşekkürü hak etmektedir. Bu çatışmanın çözümü ancak her iki tarafın ve güvenilir arabulucuların yer aldığı müzakerelerle mümkündür. ABD Hükümeti bu tavrı ile arabulucu olamayacağını açıkça ortaya koymuştur. Artık uluslararası toplum daha fazla sorumluluk taşımakta, bu arabuluculuk görevini üstlenerek çatışmanın son bulması için elini taşın altına koymak durumundadır."

Bölgedeki insanların acısını daha da derinleştiren, yangına körükle giden her türlü adımı reddettiklerini vurgulayan Ergün, "Buna karşın barışa hizmet eden ve insanların yaşam şartlarını kalıcı olarak iyileştirmeye matuf bütün adımları sonuna kadar destekliyoruz." ifadesini kullandı.

- "Bu karar zulme karşı bir başkaldırı"

Genel merkezi Köln'de bulunan Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkanı İhsan Öner, yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Kurulu'ndaki oylama sonucundan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Dünyanın her tarafında vuku bulan zulümlerin, adaletsizliklerin hangi ırktan ve dinden olursa olsun bütün insanlığı bıktırdığını belirten Öner, "Aniden ortaya çıkan bir gelişme, bizim dinimizde de yer bulduğu gibi hayatın ve dünyanın adaletsizlik üzerinde yaşayamayacağını ortaya koymuş oldu. Mazlum bir halkın on yıllardır zulme uğraması, sürgün edilmesi ve yurtlarının gasp edilmesine göz yuman dünya ülkeleri bu kez tehditlere boyun eğmedi ve farklı dinlere mensup olmalarına rağmen haksızlığın karşısında el birliği ile sesini yükselterek Amerika’nın haksız Kudüs kararına BM Genel Kurulu'nda karşı çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu karar sadece bir hakkın teslimi değil bu karar, zulme karşı da bir başkaldırıydı." vurgusu yapan Öner, şunları kaydetti:

"Bu kararın bütün dünyada ses getirmesinin diğer nedeni de insan onurunun güç ve para karşısında dik duruşunu temsil etmesi açısından da önemliydi. Bu yüzden bu kararla insan onuruna sahip çıkan bütün ülkeleri kutluyor ve gelecekle ilgili insanlık adına ümitlerimizi artırdığı için bu konuda emeği olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Biz Avrupa Türk-İslam Birliği olarak, sadece Kudüs meselesinde değil dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir canlının haksızlığa uğramasına da asla tahammül gösteremeyiz. Bu yüzden de bizim hem kuruluş, hem de gelecek için hayat felsefemizi belirleyen 'Hak nerede ise biz oradayız' şiarını dilimizden düşürmemekteyiz."

Öner açıklamasında ayrıca mazlum bir halk olan Filistin halkının acılarını derinden hissettiklerini belirterek, "Yurtlarına bir an önce kavuşarak bütün dinlerin kutsal şehri olan Kudüs şehrinde de özgürce yaşamalarını diliyoruz." ifadelerine yer verdi.