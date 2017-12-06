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BM'nin Yemen'den 9 görevlisini tahliye ettiği iddiası

HUDEYDE (AA) - Birleşmiş Milletler'in (BM), Yemen'de görevli personelinden 9'unu tahliye ettiği ileri sürüldü.Hudeyde Limanı'nda görev yapan kaynaklardan alınan bilgiye göre, BM, ülkede bulunan personelinden 9'unu bu sabah...

BM'nin Yemen'den 9 görevlisini tahliye ettiği iddiası

HUDEYDE (AA) - Birleşmiş Milletler'in (BM), Yemen'de görevli personelinden 9'unu tahliye ettiği ileri sürüldü.

Hudeyde Limanı'nda görev yapan kaynaklardan alınan bilgiye göre, BM, ülkede bulunan personelinden 9'unu bu sabah limana gelen yük gemisiyle tahliye etti.

Geminin Husilerin kontrolündeki limana yerel saatle 09.00'da geldiğini, 13.00'te de limandan ayrıldığını söyleyen kaynaklar, tahliye edilen personelin tamamının yabancı uyruklu olduğunu aktardı.

Tahliye edilenlerin isimleri ya da hangi ülke vatandaşı olduklarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

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