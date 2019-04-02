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BMW ile Microsoft, akıllı fabrikalar için birlikte çalışacak

- BMW Group, Microsoft'un Azure platformuna dayanan Açık Üretim Platformu'na diğer üreticilerin ve tedarikçilerin katılmasını amaçlıyor

BMW ile Microsoft, akıllı fabrikalar için birlikte çalışacak
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BERLİN (AA) - Alman otomobil üreticisi BMW Group, Microsoft ile akıllı fabrikaları yaygınlaştırmak, onları bulut sistemleri üzerinden tedarikçilere açmak için iş birliği yapma kararı aldı.

Şirketlerin, Hannover Messe Endüstri Teknolojileri Fuarı'nda yaptıkları açıklamaya göre, söz konusu iş birliğiyle oluşturulacak Açık Üretim Platformu (OMS) ile akıllı fabrika çözümleri desteklenecek.

İş birliği, gelecekteki endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT) gelişmelerini önemli ölçüde hızlandırmayı, yaygın endüstriyel zorlukları ele alarak üretimde verimliliği artırmayı ve üretimde zamanı kısaltmayı amaçlıyor.

Microsoft Bulut ve Girişimcilik Başkan Yardımcısı Scott Guthrie, otomobil sektöründe dijital üretim verimliliğini dönüştürmek için BMW ile güçlerini birleştirdiklerini belirterek, "Açık bir topluluk oluşturma taahhüdümüz, tüm üretim değeri zincirinde iş birliği için yeni fırsatlar oluşturacaktır." ifadesini kullandı.

İş birliği kapsamında, oluşturulacak OMS, BMW'nin halihazırda kullandığı Microsoft Azure IIoT (Industrial Internet of Things) üzerinde kurulacak. Böylece öteki üretici ve tedarikçi gibi paydaşların katılması sağlanacak.

BMW’nin halihazırda 3 bin makinesi, robotu ve özerk taşıma sistemleri, Microsoft Azure tarafından kurulan IIoT platformuna bağlı bulunuyor.

BMW ve Microsoft iş birliğinin, Volkswagen ve Amazon Web Hizmetleri’nin geçen hafta bir Alman otomobil üreticisinin 122 fabrikasında üretim sistemlerini ve süreçlerini geliştirmek için iş birliği yapmasından sonra gelmesi dikkati çekti.

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