"Böcek" davasında yeni birleştirme kararı

ANKARA (AA) - Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "Böcek" davası olarak bilinen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı sırasında çalışma ofislerine dinleme cihazı konulmasına ilişkin dava ile sanıkların aynı suçtan yargılandığı bir başka davayı birleştirdi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Sedat Zavar ve İlker Usta, tutuksuz sanıklar Mehmet Yüksel ve Hasan Akın'ın yanı sıra sanık avukatları, müdahil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları Tuğba Sağlam Eker ve Muhammed Aydın ile şikayetçi Maliye Bakanlığının avukatı katıldı.

Sanıklardan Ömer Altıparmak ve Zeki Bulut ile de tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Sanık avukatları, davanın, müvekkilleri hakkında Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesinde aynı suçlardan devam eden başka bir dava ile birleştirilmesini talep etti.

Tutuklu sanıklar Ömer Altıparmak, Zeki Bulut, Sedat Zavar ve İlker Usta da tahliyelerini istedi.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen sanık Zeki Bulut hakkında "FETÖ üyeliğinden" kamu davası açılması için dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesini talebinde bulunan Cumhuriyet Savcısı Ayhan Çelik, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmesini istedi.

Mahkeme, Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesine müzekkere yazılarak, duruşma tarihi beklenmeksizin dosyanın Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilerek birleştirilmesine ve ByLock kullandığı tespit edilen sanık Bulut hakkında "FETÖ üyeliğinden" kamu davası açılması için dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.

Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden Mahkeme, duruşmayı 14 Kasım 2017'ye erteledi.

- Davanın geçmişi

Başbakanlığı sırasında Erdoğan'ın Keçiören'deki ikametgahı ile Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki çalışma ofislerinde iki dinleme cihazı bulunmuştu.

Buna ilişkin, 13 kişi hakkında Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açan savcılık, "eylemin hangi örgüt adına yapıldığı"nın tespit edilemediğini belirterek, "örgüt" soruşturmayı suçu yönünden ayırmıştı.

Yargılama sonucunda sanıklardan Zavar ve Usta, "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek" ve "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçlarından 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmış, 8 kişinin beraatine karar verilmiş, yakalanamayan 3 sanığın dosyası ayrılmıştı.

Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi bazı hükümleri onarken, bazılarını bozmuş, kararın ardından dosya tekrar mahkemeye gelmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu dava görülürken, dinleme cihazlarının FETÖ tarafından konulduğu gerekçesiyle 11 sanık hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeni dava açmıştı.

"Böcek" davasını karara çıkaran Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi, firari 3 sanık hakkındaki ayırdığı dosya ile Yargıtayın bozduğu dosyaları birleştirerek, "örgüt" davasının açıldığı Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine göndermiş ve dosyalar "örgüt" davasıyla birleştirilmişti.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi ayrıca dinleme cihazlarına ilişkin savcılığa sahte rapor vermekle suçlanan eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz ile Gökhan Vıcıl ve Hamza Turhan hakkında gördüğü davanın da "örgüt" davasıyla birleştirilmesine karar vermişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklardan 7'si hakkında, "suçu işlemeye yönelik Başbakan'ın evi ve resmi ikametgahına izinsiz girerek, konut dokunulmazlığını ihlal" ve dinlemeye yönelik alınan ve envantere kaydedilmeyen cihazlarla ilgili "zimmet" suçunu işledikleri gerekçesiyle bir dava daha açmış, mahkeme bu davayı da "Böcek" davasıyla birleştirmişti.

Son olarak, sanıklardan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak hakkında Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan ve Altıparmak'ın "Erdoğan'ın çalışma ofislerine dinleme cihazı konulmasına ilişkin, MİT'in verdiği bilgilere rağmen, personeliyle ilgili gerekli denetim ve soruşturma prosedürünü başlatmayarak, görevini ihmal ettiği" gerekçesiyle 2 ay 15 gün hapis karşılığı bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldığı davanın da Yargıtayın bozma kararının ardından "Böcek" davasıyla birleştirilmesine karar verilmişti.