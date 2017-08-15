Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Balıkesir AB istanbul
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

Böcek ilaçlı yumurtalara Güney Kore'de de rastlandı

SEUL (AA) - AB üyesi 15 ülkenin yanı sıra İsviçre ve Hong Kong'da görülen böcek ilaçlı yumurtalara son olarak Güney Kore'de rastlandı. Yonhap ajansının, Tarım, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberinde,...

Böcek ilaçlı yumurtalara Güney Kore'de de rastlandı

SEUL (AA) - AB üyesi 15 ülkenin yanı sıra İsviçre ve Hong Kong'da görülen böcek ilaçlı yumurtalara son olarak Güney Kore'de rastlandı.

Yonhap ajansının, Tarım, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberinde, başkent Seul'ün doğusunda Namyangju'da 80 bin tavuğun bulunduğu bir çiftlikte bazı yumurtalara bit, kene ve böceklerin yok edilmesi için kullanılan madde olan fipronil bulaştığı tespit edildi.

Bakanlık, konuyla ilgili soruşturmanın yürütülebilmesi için ülkede 3 binden fazla tavuğun bulunduğu çiftliklerde yumurta üretimini yasakladı.

Namyangju'daki çiftliğin günde 25 bin yumurta üretimi yaptığı kaydedildi.

Avrupa'yı sarsan yasaklı fipronil maddesini içeren yumurtalarla ilgili Almanya, Belçika ve Hollanda'da ortaya çıkan skandal diğer AB üyesi devletlere yayılmıştı.

Skandalın merkezindeki fipronilin, özellikle tavuk sektöründe bit, kene ve böceklerin yok edilmesi için kullanılan bir böcek ilacı olmasına rağmen AB'de, insan tüketimi için yetiştirilen tavuk gibi kümes hayvanlarında kullanılması yasak.

Dünya Sağlık Örgütü, fipronilin "orta düzeyde zararlı madde" olduğunu, çok fazla tüketilmesi durumunda böbrek, ciğer ve tiroit bezine zarar vereceğini bildiriyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Böcek Ilaçlı YumurtaGüney Kore
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5