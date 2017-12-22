Bodrum Cezaevi'nde tiyatro oyunu sahnelendi

MUĞLA (AA) - Bodrum Cezaevi'nde, Sait Faik Abasıyanık'ın "Son Kuşlar" adlı eserinden uyarlanan tiyatro oyunu sergilendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce ortaklaşa yürütülen proje kapsamında, Bodrum Cezaevi'nde sahnelenen tiyatro oyununu tutuklu ve hükümlüler izledi.
Tutuklu ve hükümlüler, oyun sonrası usta oyuncu İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı Turgay Tanülkü'yü uzun süre alkışladı.
Yaklaşık 1,5 saat süren oyunu, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Barış Duman, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adnan Kahraman, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Orman, İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, cumhuriyet savcısı Ercan Türkol ve hakim Dilek Türkol da izledi.