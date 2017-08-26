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Bodrum "ginger"lı jandarmaya emanet

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde ve yürüyüş yollarında ginger kullanan jandarma timleri göreve başladı

Bodrum

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahilde ve yürüyüş yollarında ginger kullanan jandarma ekipleri denetimlere başladı.

İlçedeki jandarma sorumluk bölgesinde, Kurban Bayramı yoğunluğu nedeniyle güvenlik önemleri artırıldı.

Bodrum-Milas karayolundaki trafik önlemlerinin yanı sıra asayiş olayları açısından plajlar ve yürüyüş alanlarında da Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ginger kullanan 8 ekip göreve başladı. 10 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bölgede yaşanabilecek olaylara hızlı müdahale edebilmek için ekipler, sahil kenarlarında ginger kullanarak devriye görevi yapacak.

Gece gündüz devam edecek devriye çalışmalarında, Bodrum yarımadasının birçok noktasındaki sahil ve plajlarda denetimler gerçekleştirilecek.

Öte yandan, trafik kazalarının önlenmesi, sürücülerin daha dikkatli ve tedbirli olmaları amacıyla jandarma otosu görünümlü dev levhalar da karayolu kenarlarına yerleştirildi.

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BodrumBodrum-Milas KarayoluGingerJandarmaKarayoluKurban Bayramı
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