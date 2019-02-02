Bodrum guletleri için yeni pazar arayışları

MUĞLA (AA) - ALİ BALLI - Bodrumlu ustaların ellerinde hayat bulan, kaliteli işçiliği ve estetiğiyle dikkati çeken Bodrum guletlerinin Almanya, Fransa ve Katar gibi farklı ülkelerdeki fuarlarda yat imalatı ve mavi yolculukla ilgili tanıtılıp pazarlanması için çalışmalar yapılıyor.

Yaz aylarında mavinin bütün tonlarının yer aldığı eşsiz Bodrum koylarına yelken açan Bodrum guletleri ile günlük gezi tekneleri ve motor yatların yeni sezona hazırlık kışlama ve bakım çalışmaları sürüyor.

Boyları 15 ile 35 metre arasında olan, fiyatları da 100 bin avro ile 2 milyon avro arasında değişen tekneler, yeniden denizle buluşacağı günü bekliyor.

İçmeler mevkisindeki tersanelerde bakıma ve kışlamaya çekilen 3 bine yakın teknenin bulunduğu bu tersanelerde ise 5 bine yakın sektör çalışanının hizmet verdiği belirtildi.

- "Yat imalat sanayimiz çok büyük"

Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'un mavi yolculuğuyla deniz sektöründeki yerinin Türkiye'de ve dünyada tartışmasız olduğunu söyledi.

Yaz aylarında denizin üzerini süsleyen günlük gezi tekneleri başta olmak üzere, birçok motor yatın bakıma alındığını ifade eden Dinç, "Teknelerimizin birçoğu kışlık bakıma alındı. Bodrum'da çok büyük bir yat imalat sanayimiz var. Burası çok güçlü bir altyapıya sahip. Tekneler hem bakım hem de olumsuz hava şartlarına maruz kalmamak için buralara çekiliyor." dedi.

Bodrum yarımadasında 3 bine yakın teknenin karada konakladığına işaret eden Dinç, bu teknelere gerekli bakımın yapıldığına değindi.

- 5 bin sektör çalışanı hizmet veriyor

İçmeler bölgesi ve ilçenin farklı alanlarında 12'ye yakın çekek yerinin olduğunu belirten Dinç, şöyle konuştu:

"Büyüklü küçüklü çekek alanlarımızla hizmet veriyoruz. Bu alanlar hem sanayimize, hem istihdamımıza ve ekonomimize katkı sağlıyor. Özellikle tersanecilerimiz, yat imalatçılarımız ve yan sektör, kış aylarında bu teknelerin bakım ve onarımı için var gücüyle çalışıyorlar. Kış aylarında tersanelerde 5 bine yakın kişi yat imalat sektörüne ve bakım onarıma hizmet ettiğini söyleyebiliriz."

10'a yakın tersanede mavi yolculukta ve özel kullanmak üzere gulet, motor yat ve çok büyük yelkenli teknelerin yapımının gerçekleştirildiğini aktaran Dinç, "Bodrum'un yat imalarında tekrar eski günlerini yakalaması için bizler de DTO olarak sektöre nasıl yardımcı olabiliriz, devletimizle iş birliği halindeyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde yat imalatı için güzel destek müjdelerini vermek istiyoruz." diye konuştu.

- "Seri imalat değil, kişiye özel tekneler yapıyoruz"

Bodrum'da seri imalat yapılmadığına işaret eden Dinç, şunları söyledi:

"Bizler Bodrum'daki tersanelerimizde seri imalat yapmıyoruz. Kişiye özel tekneler, butik işler yapıyoruz. Buradaki bizim el sanatımız. Bizim yat imalatı becerimiz diğer sanayilere göre biraz farklı. Tuzla'daki sac gemi imalatı gerekse seri imalatla yapılmış polyester teknelere göre bizim Bodrum'daki gulet ve ahşap tekne imalatımız, yapısı, işçiliği, konsepti iş kalitesi farklı. O yüzden bu farkındalığımızı pazara da yansıtmak istiyoruz. Avrupa'da ahşap el işçiliğinin bitmiş olması ve bizim buradaki ustalarımızın ortaya çıkarmış olduğu sanat eserlerinin daha çok önem kazandığını düşünüyoruz. Katar, Fransa ve Almanya'da fuarlarda yat imalatı ve mavi yolculukla ilgili pazar arayışlarımızı gerçekleştirdik. Ciddi pazarlamalarımızı ve görüşmelerimizi yaptık. Oradaki başkonsolos ve büyükelçilerimizle de görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu yıl geçtiğimiz yıla oranla Alman turistte ön rezervasyonlarda yüzde 123, Fransız turistte ise yüzde 40 artış bekliyoruz."

Bodrum'da her yıl geleneksel ahşap yat yarışlarının yapıldığına dikkati çeken Dinç, "Biz 30 yılı aşkındır yapılan bu yarışları çok önemsiyoruz. Bodrum'un ve yatlarımızın reklamı için bu çok önemli. Bu organizasyonların sektörümüze yaptığı katkı tartışmasız. Bu teknelerimiz de yaşamak isteyen ve yelken performanslarını görmek isteyenler de yurt dışından geliyor. Bu heyecanı da en iyi şekilde yaşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.