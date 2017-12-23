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Bodrum Mandalina Şenliği

- Mandalinanın deniz yoluyla farklı illere gönderilmesinin canlandırıldığı şenliğe, turistler ilgi gösterdi

Bodrum Mandalina Şenliği

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Bodrum Mandalina Şenliği" kapsamında gerçekleştirilen etkinlikleri, turistler ilgiyle takip ediyor.

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ziraat Odası tarafından, kendine has kokusu ve aromasıyla bilinen Bodrum mandalinasının korunması, bahçelerinin gelecek nesillere taşınmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen şenlikte, kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi bando takımı eşliğinde Bodrum marina girişinden başlayıp Bodrum Belediye Meydanı'nda tamamlanan yürüyüşe, iki deve de getirildi.

Geçmiş yıllarda develerle sahile getirilen mandalinanın deniz yoluyla farklı illere gönderilmesini temsilen, kasalanmış meyveler, limanda demirli tekneye yüklendi. Yükleme işleminin ardından tekne denize açıldı.

Bando takımının konseri ve halk oyunları gösterisinin olduğu etkinlikte, mandalinadan yapılmış çeşitli ürünler satışa sunuldu.

En iyi mandalina yetiştirici yarışması ve bu meyveden çeşitli ürünlerin yapıldığı atölye çalışmalarının gerçekleştirildiği şenlikte ilginç görüntüler oluştu.

Bir grup Çinli turist, katılımcılara hediye edilen turuncu renkte atkı ve berelerle öz çekim yapıp, vatandaşlarla poz verdi. Şenliği, turistler ilgiyle izledi.

Sanatçıların da sahne alacağı şenlik, yarın sona erecek.

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