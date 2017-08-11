Bodrum Öğretmenevi Müdürü'ne idari soruşturma

MUĞLA (AA) - Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, ilçedeki Öğretmenevi Müdürü M.K'nin, hakkında açılan idari soruşturma nedeniyle geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığını ve inceleme yapılması için Muğla Valiliğinden müfettiş talep edildiğini bildirdi.

Yılmaz, bazı basın yayın organlarında yer alan "taciz" haberlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Bodrum Öğretmenevi Müdürü M.K. hakkında idari soruşturma açıldığını ve 31 Temmuz 2017 itibarıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığını belirtti.

Konuyla ilgili inceleme yapılması için Muğla Valiliğinden de müfettiş talep edildiğini aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Öğretmenevi Müdürü haberlerde yer aldığı gibi yıllık izinde değildir. Raporlu olduğu için görevden uzaklaştırma yazısı kendisine posta yoluyla tebliğ edilmiş, yerine görevlendirme yapılmıştır. İlgili hakkında disiplin soruşturma açılmasının sebebi, ilgilinin cep telefonundan başka bir öğrenciyle yapılan bir öğretmen-öğrenci ilişkisine yakışmadığını ve incelenmesi gerektiğini düşündüğümüz WhatsApp mesajlaşmalarının içeriğidir. Bu görüşme birtakım basın kuruluşları tarafından kamuoyuna yansıtıldığı gibi taciz edildiği iddia edilen bir başka öğrencimizle yapılmış bir görüşme değildir. Taciz edildiği iddia edilen öğrencimizin konuyla ilgili yani Öğretmenevi Müdürü M.K. tarafından taciz edildiğine dair bir ifadesi veya beyanı şu an itibarıyla bize ulaşmamıştır. Tam aksine böyle bir şeyin kesinlikle olmadığı yönünde kendisinin ve babasının yapılan ihbar üzerine adli makamlara talimatla ifade verdiğini, bu nedenle gözaltına alınan Öğretmenevi Müdürü M.K'nin gözaltı sürecinin sonlandırıldığını ve serbest kaldığını biliyoruz."

Yılmaz, konuyla ilgili Bakanlık müfettişi görevlendirildiğini, pazartesi günü itibarıyla konunun detaylı şekilde incelenmeye başlayacağını kaydetti.