Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya eser Trabzon Eser Postallı
Yeni personel alacak
Yeni personel alacak
Taksi kullanın çağrısı
Taksi kullanın çağrısı
Uludağ'a koştular
Uludağ'a koştular
Hindiler hazır
Hindiler hazır
Kombi rekoru kırdı
Kombi rekoru kırdı

Bodrum Yolcu Limanı'nın işletme süresi uzatıldı

- Limanın işletme süresinin 49 yıla uzatılmasına ilişkin sözleşme imzalandı

Bodrum Yolcu Limanı'nın işletme süresi uzatıldı
banner17

İSTANBUL (AA) - Bodrum Yolcu Limanı'nın işletme süresinin 49 yıla uzatılmasına ilişkin sözleşme imzalandı.

Global Holding Yatırım AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri AŞ, işletmekte olduğu Bodrum Yolcu Limanı'nın işletme süresinin, 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı Kanun'un 60. maddesi marifetiyle 4706 sayılı Kanun'a eklenen geçici 23. madde ve bu kanun maddesine dayanılarak 4 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması İle Satışına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca 49 yıla uzatılmasına ilişkin sözleşmenin imzalandığını şirketimize bildirmiştir." denildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bodrum Yolcu LimanıGlobal Holding
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1