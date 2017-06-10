Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe Çağdaş Kaya otomotiv
AVM’lerde akvaryum modası başladı
Akvaryum modası başladı
İhracatçıya yeni olanak
İhracatçıya yeni olanak
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik

Bodrum'da açıklarında tekne battı

- Demirli bulunduğu alanda su aldığı belirlenen 10 metrelik "Okyanus" adlı tekne sulara gömüldü

Bodrum'da açıklarında tekne battı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, demirli bulunduğu alanda su aldığı belirlenen tekne battı.

Bitez Mahallesi açıklarında demirli bulunan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki "Okyanus" isimli tirhandil su aldı.

Sintine pompasındaki arıza nedeniyle su aldığı belirlenen teknenin tamamı sulara gömüldü. Tekne, çevredeki yerli ve yabancı uyruklu tatilcilerin de dikkatini çekti.

Değeri yaklaşık 100 bin lira olduğu ifade edilen teknenin bulunduğu yerden kurtarılması için Bitez Liman Müdürlüğü yetkililerinin de destekleriyle kurtarma çalışması yapılacağı öğrenildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BitezBodrumMuğlaSintineTekne BattıTirhandil
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5