Bodrum'da cezaevi firarisi yakalandı

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde farklı suçlardan arandığı belirlenen cezaevi firarisi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konacık Mahallesi'nde havaya ateş edildiği ihbarı üzerine bölgede çalışma yaptı. Havaya ateş ettiği tespit edilen O.Y, kaldığı evde gözaltına alındı.
Polis ekiplerince yapılan kimlik sorgulamasında, O.Y'nin Adapazarı'ndaki cezaevinden 1,5 ay önce firar eden hükümlü olduğu belirlendi.
"Yaralama", "ateşli silahlara muhalefet", "uyuşturucu madde kullanmak" gibi altı ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Hükümlünün evinde yapılan aramada tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.