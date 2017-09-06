Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Hakkari cityscape Veeam Çubuk Van EDAŞ
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

Bodrum'da cezaevi firarisi yakalandı

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerince yakalanan kişinin, farklı suçlardan aranan cezaevi firarisi olduğu belirlendi

Bodrum'da cezaevi firarisi yakalandı

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde farklı suçlardan arandığı belirlenen cezaevi firarisi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konacık Mahallesi'nde havaya ateş edildiği ihbarı üzerine bölgede çalışma yaptı. Havaya ateş ettiği tespit edilen O.Y, kaldığı evde gözaltına alındı.

Polis ekiplerince yapılan kimlik sorgulamasında, O.Y'nin Adapazarı'ndaki cezaevinden 1,5 ay önce firar eden hükümlü olduğu belirlendi.

"Yaralama", "ateşli silahlara muhalefet", "uyuşturucu madde kullanmak" gibi altı ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Hükümlünün evinde yapılan aramada tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AdliyeBodrumCezaeviFirariHükümlüMuğla
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5