Bodrum'da Eğitim İhtiyaçları Çalıştayı

MUĞLA (AA) - Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneğince (BOYD) "Bodrum Yarımadası İşsiz Genç ve Kadınların Turizm Sektöründe İstihdam Edilebilirliklerini Artırılması Eğitim Projesi" kapsamında Eğitim İhtiyaçları Çalıştayı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca da desteklenen proje kapsamında bir otelde gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum'un turizm açısından 2016'ya göre 2017'de daha iyi bir yıl geçirdiğini söyledi.

Mevsimlik işçi istihdamının ilçenin en büyük sorunlarından olduğuna dikkati çeken Yılmaz, bunu engellemek için turizmi bütün yıla yaymak amacıyla kültür, spor ve sağlık alanlarında çalışma yapmaları gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, bunu başarmaları halinde istihdam sorununun çözümünde önemli bir mesafe alacaklarına inandığını dile getirdi.

BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu ise Türkiye'nin dünyada turizme en uygun ülkelerden olduğunu vurguladı.

"Ülke turizmi bir dar boğazdan geçiyor diye odalarımıza kapanmak bize yakışmaz." diyen Karcılıoğlu, "Bu ülke, dünya tarihini değiştiren bir ülke. Göbeklitepe'de bulunan kalıntılar, insanlık tarihini 12 bin yıl önceye götürdü. Böyle bir özelliğe sahip ülkeyiz. Türkiye'nin, dünya turizminde birinci sırada olması lazım. Bunun için de eğitilmiş iş gücüne ihtiyacımız var." dedi.

Yılmaz ve Karcılıoğlu'nun yanı sıra turizm sektörü temsilcilerinin katıldığı çalıştay, proje sorumlularının yaptığı sunumların ardından sona erdi.