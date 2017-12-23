Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC kolestrol
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

Bodrum'da ev yangını: 1 ölü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.Kızılağaç Mahallesi'nde tek katlı bir evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale...

Bodrum'da ev yangını: 1 ölü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kızılağaç Mahallesi'nde tek katlı bir evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında evde bulunan Dudu Kontaş (85), itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından evden çıkarıldı.

Dumandan etkilenen Kontaş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan yangının, evdeki elektrik sobasından çıktığı belirtildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BodrumKızılağaçMuğlaYangınYaşlı Kadın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5