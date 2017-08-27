Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam futbol oda seçimleri Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
İşte Yumuktepe gerçeği
İşte Yumuktepe gerçeği
Baklavaya fıstık zammı
Baklavaya fıstık zammı
İhracatçılar Katar yolcusu
İhracatçılar Katar yolcusu
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha

Bodrum'da ev yangını

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan evdeki köpeğin kurtarılması sahibine mutluluk yaşattı

Bodrum'da ev yangını

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yanan evdeki köpeği itfaiye eri kurtardı.

Konacık Mahallesi, Börteçine Sokak'taki iki katlı evin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgede oturanlar, yangının kısa sürede büyümesi üzerine evin camını kırarak alevlere bahçe hortumlarıyla müdahale etti.

Yangın söndürme çalışması sırada bölgeye gelen ev sahibi Özlem Erkan, içeride köpeğinin olduğunu belirtmesi üzerine, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken bir yandan da evin içinde köpeği aradı.

Bir süre sonra itfaiye erinin, kucağında kurtardığı köpekle dışarı çıkarması, sahiplerine büyük sevinç yaşattı. Köpeğin sahiplerinin oldukça duygusal anlar yaşadığı gözlendi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BodrumİtfaiyeKonacıkKopekMuğlaPolisYangın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5