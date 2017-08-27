Bodrum'da ev yangını

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yanan evdeki köpeği itfaiye eri kurtardı.

Konacık Mahallesi, Börteçine Sokak'taki iki katlı evin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgede oturanlar, yangının kısa sürede büyümesi üzerine evin camını kırarak alevlere bahçe hortumlarıyla müdahale etti.

Yangın söndürme çalışması sırada bölgeye gelen ev sahibi Özlem Erkan, içeride köpeğinin olduğunu belirtmesi üzerine, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken bir yandan da evin içinde köpeği aradı.

Bir süre sonra itfaiye erinin, kucağında kurtardığı köpekle dışarı çıkarması, sahiplerine büyük sevinç yaşattı. Köpeğin sahiplerinin oldukça duygusal anlar yaşadığı gözlendi.