Bodrum'da FETÖ operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan çift tutuklandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye oldukları şüphesiyle başlattığı soruşturma kapsamında . ile Z.A, Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Zanlı 'nın FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatına uyarak 2014 yılında Bank Asya'da yeni hesap açarak para yatırdığı, terör örgütü mensuplarınca düzenlenen yurt dışı gezi ve programlara katıldığı, eşi Z.A'nın da terör örgütü iltisakı nedeniyle kapatılan Bodrum Sanayici ve İş Adamları Derneği (BOSİAD) üyesi olduğu ve sosyal medya hesabında terör örgütüyle ilgili sayfa beğenilerine ulaşıldığı öğrenildi.