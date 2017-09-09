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Bodrum'da "Geleneksel 5. Balık Avı Festivali"

- 12 teknede 100 amatör balıkçının katıldığı festivalde renkli görüntüler oluştu

Bodrum'da

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Geleneksel 5. Balık Avı Festivali" düzenlendi.

Bodrum Yarımadası Yalıkavak Sportif ve Amatör Balık Avcıları Derneği (BORABDER) ve Bodrum Belediyesince bu yıl 5'incisi düzenlenen festivale, amatör balıkçılar yoğun ilgi gösterdi.

Yalıkavak açıklarında düzenlenen festivale, iş adamı Cefi Kamhi'nin de aralarında olduğu çok sayıda amatör balıkçı katıldı.

BORABDER Başkanı Mustafa Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5'incisi düzenlenen festivale amatör balıkçıların ilgi gösterdiğini söyledi.

Yarışmayı, Büyük kiremit, Gemi taşı, Kargı Adası ve Yalıkavak koyları içerisinde yaptıklarını anlatan Uyar, yarışmada 12 teknede 100'e yakın amatör balıkçının yer aldığını ifade etti.

Balık avlama tekniğinde sadece olta kullandıklarını anlatan Uyar, şöyle konuştu:

"Geleneksel balık avlama tekniği olan 3, en fazla 4 iğneli olta ile balık avlandı. Onun dışında bir sisteme izin verilmedi. Standart dışı balıklar ise denize bırakıldı. Yarışmadaki amacımız insanları eğlendirmenin dışında, onlara balık tutma bilgilerini aktarabilmek. Balık avcılığı kültürümüz maalesef sıfır noktasında. Bu işin bir zevk ve hobi olduğu artık bunun bilinçli bir şekilde ilkokuldan itibaren hatta ana sınıfından itibaren ders olarak verilmelidir."

İş adamı Cefi Kamhi de organizasyonun çok başarılı geçtiğini belirtti. Bodrum açıklarında zaman zaman balık avına çıktıklarını vurgulayan Kamhi, "Bu yarışların amacı, amatör balıkçıların bir araya gelerek keyif duymasıdır. Yakaladığımız balıklar mercan ve çipura gibi balıklar. Bu işte bilek ve beceri çok önemli. 5 kilo 800 gram balık yakaladım." diye konuştu.

Akşam saatlerine kadar devam eden festivalin ardından, etkinliğe katılan tekneler Yalıkavak Liman İskelesine demirledi. Teknelerden inen amatör balıkçıların tuttuğu balıklar tartıldı. Yarışmada en büyük ve en çok balığı tutan takımlara törenle ödülleri verildi.

Renkli görüntülere sahne olan festivalde, Yalıkavak iskelesinde kurulan alanda çeşitli gösteriler sunuldu.

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