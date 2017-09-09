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Bodrum'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki zanlının cep telefonu bayisinden yaptığı hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.Yunus Karaman'a ait Turgutreis Mahallesi'ndeki cep telefonu bayisinden, kimliği henüz belirlenemeyen...

Bodrum'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki zanlının cep telefonu bayisinden yaptığı hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Yunus Karaman'a ait Turgutreis Mahallesi'ndeki cep telefonu bayisinden, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından yaklaşık 15 bin lira değerinde cep telefonu ve elektronik eşya çalındı.

İş yerine geldiğinde hırsızlık olduğunu fark eden Karaman, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemede hırsızlık anının güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.

Görüntülerde, iş yerinin kapısını levyeyle 10 dakikalık uğraş sonucu açan şüphelilerin içeriye girmesi ve oldukça rahat tavırlar sergilemesi görülüyor. İki şüphelinin, iş yerinden dizüstü bilgisayar, akıllı telefonlar ve elektronik eşyalar çaldığı görüntülerde yer alıyor.

Şüphelilerden birinin raftan kendisine özenle kılıf seçmesi dikkati çekiyor. İki şüpheli daha sonra yine rahat tavırlarla bölgeden uzaklaşıyor.

Yunus Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelilerin kendi dükkanlarına girer gibi işletmesine girdiğini söyledi.

Bölgedeki bir iş yeri çalışanı arkadaşının durumu kendisine haber verdiğini anlatan Karaman, "Ben uyanamadım daha sonra arkadaşım eve geldi beni uyandırdı. Gelip baktığımda kapının levye ile zorlanarak açıldığını gördüm. Bir şeye dokunmadan jandarmaya haber verdim." dedi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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