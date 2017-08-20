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Bodrum'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Hüseyin K. yönetimindeki 48 VY 063 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Niyazi Kocaköse idaresindeki 48 TD 147 plakalı otomobil, Yalıçiftlik...

Bodrum'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hüseyin K. yönetimindeki 48 VY 063 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Niyazi Kocaköse idaresindeki 48 TD 147 plakalı otomobil, Yalıçiftlik Mahallesi, Gerenkuyu mevkisinde çarpıştı.

Kazada, otomobilin sürücüsü Niyazi Kocaköse olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynı araçta bulunan yaralı Güler Demir, Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, itfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan Kocaköse'nin cesedi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

Kamyonet sürücüsü Hüseyin K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


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