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Bodrum'da katı atık depolama alanında yangın

- Bodrum ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Bodrum'da katı atık depolama alanında yangın

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde çöplük alanda yangın çıktı.

Bodrum'un Yokuşbaşı mevkisindeki katı atık depolama alanında, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile ile büyüyen ve çöplük alana yayılan yangına, bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Yangının ormanlık alana sıçrama ihtimaline karşı önlem alan Milas Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı üç arazöz ile orman işçileri, itfaiye ekiplerine destek verdi.

Bir iş makinesinin de müdahaleye katıldığı yangının, kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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