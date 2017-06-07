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Bodrum'da koyda bir kişi yarı baygın bulundu

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesindeki bir koyda yarı baygın halde bulunan kişi, Bodrum Deniz Kurtarma Ekiplerince botla alınarak hastaneye kaldırıldı.İlçeye bağlı Gümbet Mahallesi'ndeki Haremtan Koyu'nda, sahilde birinin baygın halde yattığını...

Bodrum'da koyda bir kişi yarı baygın bulundu

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesindeki bir koyda yarı baygın halde bulunan kişi, Bodrum Deniz Kurtarma Ekiplerince botla alınarak hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Gümbet Mahallesi'ndeki Haremtan Koyu'nda, sahilde birinin baygın halde yattığını gören bir kişi, durumu polise bildirdi.

Koya yakın bölgedeki Bodrum Değirmenler mevkisine gelen polis ekipleri, bölgeye araç yolunun bulunmaması ve karadan ulaşımın güç olması nedeniyle Bodrum Deniz Kurtarma ekiplerinden yardım istedi.

Bodrum Milta Marina'dan hareket eden zodyak botla bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yarı baygın haldeki Halil Çakır isimli kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ekiplerce bota alınan Çakır, daha sonra Bodrum Milta Marina'ya getirildi.

Burada hazır bekleyen ambulansa taşınan Çakır, Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yapılan ilk incelemelerde Çakır'ın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı, tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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