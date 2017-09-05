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Bodrum'da kruvaziyer turizmi

- Malta bayraklı "Mein Schiff 1" isimli gemi, 2 bin 99 yolcusuyla ilçedeki iskeleye yanaştı

Bodrum'da kruvaziyer turizmi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 1" adlı kruvaziyerle 2 bin 99 turist geldi.

Malta bayraklı 263 metrelik kruvaziyer, Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştı.

Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan gelen gemide, çoğunluğu Alman 2 bin 99 yolcu ile 830 personel olduğu öğrenildi.

Gemiden inen turistler sahilde yürüdü, ilçe merkezini gezdi. Bazı turistler alışveriş yapıp tarihi yerleri ziyaret ederken, bazıları da Paşatarlası ve Kumbahçe plajlarında denize girip güneşlendi.

İskele bölgesinde taksi işleten Ergün Söğüt, AA muhabirine, gemiden inen yolcuların çoğunun taksilerle Bodrum'u gezdiğini, bunun da kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Geminin Antalya'ya gitmek üzere akşam ilçeden ayrılacağı bildirildi.

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