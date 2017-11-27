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Bodrum'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oldu

- Muğla Valiliği, ilçede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı

Bodrum'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oldu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yağış ve kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede, aralıklarla devam eden yağmurla birlikte güneyden esen ve saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreyi bulan rüzgar etkili oldu.

Denize açılan küçük bir balıkçı teknesinin kıyıya dönerken dalgalar arasında güçlükle ilerleyişi objektiflere yansıdı.

Bodrum ilçe merkezinde kıyıya çarpan dalgalardan dolayı bazı iş yerlerinin balkonlarına su doldu.

Muğla Valiliği, akşam yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısı yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğince, yaşanabilecek sorunlara karşı gerekli hazırlıkların yapıldığı ve şu ana kadar bir olumsuzluk meydana gelmediği bildirildi.

İlçedeki olumsuz hava şartlarının etkisinin yarın azalacağı belirtildi.

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