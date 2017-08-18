Bodrum'da maki yangını

MUĞLA (AA) - Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın, çok sayıda itfaiye eri ve orman işçisinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Akyarlar Mahallesi Bağla mevkisindeki otluk ve makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki yerleşim yerlerine kadar yaklaştı. Bölgede ikamet eden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Ekipler herhangi olumsuz bir duruma karşı evlerin yakınında güvenlik tedbiri aldı.

Yangına, Bodrum Orman İşletme Şefliğine ait 5 arazöz ile Bodrum itfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye ve AKUT ekibi sevk edildi.

112 Acil ekiplerinin de tedbir amacıyla hazır bekletildiği yangın güçlükle kontrol altına alındı. Ekipler arazinin kayalık olması nedeniyle yangına müdahale etmekte zaman zaman güçlük çekti.

Gece saatlerinde söndürülen yangının ardından alanda soğutma çalışması başlatıldı. Yangında, yaklaşık 5 hektar makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri, yangınla ilgili bölgede inceleme yaptı.