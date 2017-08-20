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Bodrum'da okul bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

- Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir imam hatip lisesinin bahçesinde çıkan yangın, okul yetkilileri ve itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bodrum'da okul bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir imam hatip lisesinin bahçesinde çıkan yangını okul yetkilileri ve itfaiye ekipleri söndürdü.

Kırsal Konacık Mahallesi'ndeki Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçe kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, okul görevlileri ve ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olayla ilgili çevredekilerin bilgisine başvuran polisler okul bahçesinde bir süre inceleme yaptı.

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