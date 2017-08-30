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Bodrum'da orman yangını

- Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü

Bodrum'da orman yangını

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Konacık Mahallesi, Adayer-Çırkan mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar daha sonra yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.

Kısa sürede bölgeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, rüzgarında etkisiyle büyüme tehlikesi olan yangına müdahale etti.

Üç itfaiye ekibinin yaptığı etkili müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Yangının ardından bölgeye gelen Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, yanan alanda inceleme yaptı. Polis, yangının çıkışıyla ilgili soruşturma başlattı.

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