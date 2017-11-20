Bodrum'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Bulvarında, T.B. (16) idaresindeki 35 DC 9826 plakalı otomobil yoldan çıkarak önce yol kenarındaki çöp konteynerine, ardından elektrik direğine çarparak durdu.

Kazada ağır yaralanan ve araç içerisinde sıkışan sürücü T.B. ile Utku Külek ve Çetin Eyüp Baran, bölgeye sevk edilen ekiplerce bulundukları yerden çıkartıldı.

Yaralılardan Utku Külek (18), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı iki kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.