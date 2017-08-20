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Bodrum'da otomobil evin duvarına çarptı: 1 yaralı

- Otomobil sürücüsünün yaralandığı kazada, ekipler bir süre olay yerinde olabileceği düşünülen başka bir yaralıyı aradı

Bodrum'da otomobil evin duvarına çarptı: 1 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkıp evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hatice Eser yönetimindeki 48 TL 646 plakalı otomobil, Bodrum-Yalıkavak Karayolu Dağbelen mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 30 metre sürüklenen araç, bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kazada, araçtan savrulan Eser, yaralandı. Sağlık görevlilerinin olay yerinde müdahalede bulunduğu sürücü, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eser'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

- Yaralının annesini aradılar

Polis, 112 Acil Servis, itfaiye ve Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri, sürücünün annesinin de kaza sırasında araçta olabileceği iddiası üzerine çevrede arama yaptı.

Çarpmanın şiddetiyle kullanılamaz hale gelen aracın altına da bakan ekipler, başka kimseye ulaşamadı. Bir süre sonra söz konusu kişinin kaza sırasında evinde olduğu anlaşıldı.

Öte yandan, otomobilin çarptığı evin sakinleri kazanın şokunu yaşadı.

Araç otoparka çekilirken kazayı görüp araçlarıyla yol kenarında duran çok sayıda tatilci ilginç görüntü oluşturdu.

Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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