Bodrum'da sahte içki operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca "Sahte alkollü içki satışı" ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Gümbet Mahallesi barlar sokağında faaliyet gösteren bir gece kulübünün personel lojmanına, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.

Lojmanda yapılan aramada, sahte ve gümrük kaçağı olduğu belirtilen 107 litre içki, 375 litre etil alkol ile bunların hazırlanmasında kullanılan malzemelere el konuldu.

Olayla ilgili işletme yetkilisi olduğu öğrenilen bir kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.