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Bodrum'da sahte kimlikle yakalanan firari hükümlü tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte kimlikle yakalanan firari hükümlü tutuklandı."Borçlunun ödeme şartını ihlal" suçundan aranan Mehmet A'nın pansiyonda konakladığını öğrenen polis ekipleri, üzerinden bu kişi adına kimlik...

Bodrum'da sahte kimlikle yakalanan firari hükümlü tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte kimlikle yakalanan firari hükümlü tutuklandı.

"Borçlunun ödeme şartını ihlal" suçundan aranan Mehmet A'nın pansiyonda konakladığını öğrenen polis ekipleri, üzerinden bu kişi adına kimlik çıkan şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının şüpheli hareketler sergilemesi üzerine polis, parmak izi alarak inceleme yaptı.

Ekipler, gözaltına aldıkları şüphelinin Mehmet A. değil, "resmi belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" gibi 16 suçtan aranan ve hakkında 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. olduğunu belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

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AdliyeBodrumDolandırıcılıkMuğlaPolis
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