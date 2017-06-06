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Bodrum'da sezonun son deniz temizliği yapıldı

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçların katılımıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde yarım ton atık çıkartıldı - Bodrum'un 18 bölgesinde dört aydır sürdürülen temizlik çalışmasında ise denizden 6 tona yakın atık çıkartıldı

Bodrum'da sezonun son deniz temizliği yapıldı

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde dalgıçların katılımıyla yapılan sezonun son deniz dibi temizliği etkinliğinde, denizden kısa sürede yarım ton atık çıkartıldı.

Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla şubat ayından başlatılan deniz dibi temizliği etkinliği, Kumbahçe sahili ve Bodrum Limanı'nda gerçekleştirilen temizlik çalışmasıyla sona erdi.

Sabah saatlerinde başlayan temizlik çalışmasına, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Bodrum Dalış Timinde görevli 10 dalgıç ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık iki saat süren temizlik çalışmasında, denizden batmış bir sandal, cam ve plastik atıklar ile otomobil lastiklerinin de olduğu yarım ton atık malzeme çıkartıldı. Teknelerle Bodrum Belediye Meydanı'na getirilen atıklar, burada bir süre sergilendi.

Temizlik çalışmasını yerli ve yabancı tatilciler de izledi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, gazetecilere yaptığı açıklamada, şubat ayından bu yana sürdürdükleri deniz dibi temizliği etkinliğini bu çalışmayla tamamladıklarını söyledi.

Kampanyaya devam edeceklerini anlatan Kocadon, "Bütün koyları tek tek temizliyoruz. Bugün de Kumbahçe ve Bodrum Limanı'nı temizleyerek, bu sezon noktayı koyduk. Amacımız halkımızın daha çok bilinçlendirilmesi." dedi.

- "Denizlerimizdeki atık yüzde 50 azaldı"

Kampanyanın başlamasından bu yana denizlerde atığın yüzde 50 oranında azaldığına değinen Kocadon, şöyle konuştu:

"Bu kampanya sayesinde her yıl denizlerimizde yüzde 50 çöp azalıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Demek ki yaptığımız kampanya doğru bir kampanya. Bizim en büyük görevimiz bundan sonraki nesillerimize güzel bir doğa ve çevre bırakmak. Çevre günü hergün kutlansın. Bu çalışma bize birçok ödüllerde kazandırdı."

Kocadon, örnek olduğunu düşündükleri bu kampanyanın, başka belediyeler tarafından da yapılması için kendilerinden yardım istendiğini ifade etti.

Çalışmalara 10 kişilik bir grupla sahil temizliği yaparak destek verdiklerini anlatan Can Vurkır da Türkiye'nin önemli tatil merkezi olan Bodrum'un sahillerinin temiz tutulması gerektiğine dikkati çekti.

Öte yandan, Bodrum'un 18 bölgesinde dört aydır sürdürülen temizlik çalışmasında, denizden 6 tona yakın atık çıkartıldığı bildirildi.

Temizlik çalışması dalgıçların sualtı kamerasınca da görüntülendi. Bir görüntüde deniz dibindeki sandalın çıkartılması sırasında, dalgıcın tekne içerisine bir süre yatması ilginç görüntü oluşturdu.

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