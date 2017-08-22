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Bodrum'da silahlı tehdit iddiası

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde, başka bir plaj işletmesi çalışanlarını silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan plaj işletmesi çalışanı 2 kişiden 1'i tutuklandı

Bodrum'da silahlı tehdit iddiası

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, başka bir plaj işletmesi çalışanlarını silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan plaj işletmesi çalışanı 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gümbet Mahallesi'ndeki iki plaj işletmesi çalışanları arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, H. Beach isimli işletme sahibinin çalışanı ve yakını olan A.K. ile C.K'nin, R.A. beach çalışanlarına yönelik silahlı tehditte bulundukları iddiası üzerine, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden A.K. sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, 18 yaşından küçük olduğu belirtilen C.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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AdliyeBodrumBodrum Cumhuriyet BaşsavcılığıGümbet MahallesiMuğlaSilahla Tehdit
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