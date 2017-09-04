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Bodrum'da şüpheli ölüm

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.Şehirlerarası taşımacılık yapan bir otobüs firmasında çalışan 37 yaşındaki Zihni Çöğürcü'nün mesaiye gelmediğini gören iş arkadaşları, Çöğürcü'nün...

Bodrum'da şüpheli ölüm

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Şehirlerarası taşımacılık yapan bir otobüs firmasında çalışan 37 yaşındaki Zihni Çöğürcü'nün mesaiye gelmediğini gören iş arkadaşları, Çöğürcü'nün Güvercinlik Mahallesi'ndeki evine gitti.

Evin kapısının kilitli olduğunu belirleyen iş arkadaşları, balkondan içeri girdi. Zihni Çöğürcü'nin yerde hareketsiz halde yattığını gören arkadaşlarının haber verdiği sağlık ekipleri, Çöğürcü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Banyo musluklarının açık ve yerlerin ıslak olması nedeniyle, Zihni Çöğürcü'nün ayağının kayarak düşmesi sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Çöğürcü'nün cesedi, cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri, cesedi bulan iş arkadaşlarının ifadesini aldı.

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