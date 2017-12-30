Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yılbaşı öncesi düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.
Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde ilçenin girişindeki Torba uygulama noktasında "şok uygulama" adını verdikleri çalışma gerçekleştirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin de katıldığı uygulamada, şüphelenilerek durdurulan 06 KYS 56 plakalı araçta yapılan kontrollerde 950 gram esrar ele geçirildi.
Araçta bulunan 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.