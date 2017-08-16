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Bodrum'da valenin kadın müşteriyi tartaklama iddiasına resen soruşturma

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir valenin otomobilini park etmek isteyen kadın müşterileri tartakladığı iddiasıyla ilişkin Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı

Bodrum'da valenin kadın müşteriyi tartaklama iddiasına resen soruşturma

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, bir valenin otomobilini park etmek isteyen kadın müşterileri tartakladığı iddiasıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan bir işletmenin otoparkında görevli vale ile aracını park etmeye çalışan kadın müşteri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otomobil içerisindeki sürücü ile diğer kadınlar iddiaya göre vale tarafından tartaklandı. O anlar araçta bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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BodrumBodrum Cumhuriyet BaşsavcılığıMuğlaMüşteriSaldırıVale
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